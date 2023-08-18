DHA
Iğdır'ın Cumhuriyet Mahallesi'nde ilginç bir olay yaşandı.
Elinde kesici aletle gelen şüpheli, pasaj içindeki HDP Iğdır İl Başkanlığı'nın girişindeki tabelayı uzun uğraşlar sonucu yerinden çıkardı.
Tabelayı çöpe attı
Pasajdaki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, şüpheli beraberinde götürdüğü tabelayı, Rıza Yalçın Caddesi'ndeki bir çöp konteynerine attı.
Vatandaşlar tarafından fark edilen tabela, HDP binasına getirilerek yetkililere teslim edildi ve yeniden asıldı.
O anlar kamerada
HDP İl Başkanlığı suç duyurusunda bulunurken polis, şüphelinin yakalanması için çalışma başlatırken, yaşanan anlar anbean kayda alındı.