Iğdır'da husumetli aileler birbirine girdi: 16 yaralı Aralarında husumet bulunan iki aile, önce hastanede daha sonra köyde kavga etti. Sopa ve bıçakların çekildiği kavgada 1'i özel güvenlikçi 16 kişi yaralandı.

DHA Öztürk ve Şentürk ailelerinin fertleri, bugün saat 11.00 sıralarında Iğdır Devlet Hastanesi'nde karşılaştı. Aralarında husumet bulunan iki aile, tartışmaya başladı. Tartışma, bıçak ve sopalı kavgaya dönüştü. Özel güvenlikçi araya girdi Kavgayı ayırmaya çalışan biri özel güvenlikçi 3 kişi yaralandı. Yaralılar, hastanede tedaviye alındı. Polis, hastane içerisinde güvenlik tedbiri alarak şeritle çevirdiği olay yerinde delil aradı, soruşturmaya başladı. Köy karıştı Iğdır Devlet Hastanesi'nde meydana gelen kavganın duyulması üzerine her iki ailenin yaşadığı Gürpınar köyü de karıştı. İki aile tarafları arasında çıkan buradaki kavgada da 13 kişi yaralandı. 16 yaralı Jandarmanın müdahalesiyle sona erdirilen kavgada yaralananlar, Iğdır Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı. Polis, tarafların hastanede kavga çıkarmaması için güvenlik tedbiri aldı.