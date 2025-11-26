Iğdır'da husumetli iki aile arasındaki tartışma silahlı kavgaya dönüştü Aralarında daha önce husumet bulunan iki ailenin yeniden karşı karşıya geldiği ve tartışmanın kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştüğü olayda, taraflar yanlarına aldıkları değnek, balta, çekiç ve parke taşlarıyla birbirlerine saldırdı.

Iğdır'ın Merkez Cumhuriyet Mahallesi Orhun Sokak'ta, aralarında daha önce husumet bulunan iki aile yeniden karşı karşıya geldi. SİLAH SESLERİ MAHALLEDE PANİĞE NEDEN OLDU Sokak üzerinde başlayan tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Kavgada taraflar yanlarına aldıkları değnek, balta, çekiç ve parke taşlarıyla birbirlerine saldırdı. Şiddetin artması üzerine aile bireyleri bu kez silah kullandı. Silah sesleri mahallede paniğe neden olurken, olayı kontrol altına almaya çalışan polis ekipleri havaya uyarı ateşi açtı. KAÇAN ŞÜPHELİLERİN YAKALANMASI İÇİN ÇALIŞMA BAŞLATILDI Silah kullanan bazı şahısların ara sokaklara kaçarak kayıplara karıştığı iddia edildi. Olay sırasında bölgedeki okulun dağılma saatine denk gelmesi endişe yaşatırken, öğrencilerin herhangi bir yara almadan kurtulması büyük bir şans olarak değerlendirildi. Polis ekipleri kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatırken, mahallede güvenlik önlemleri artırıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

