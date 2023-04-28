DHA

Bugün karıştı…

İki grup, öğle saatlerinde Söğütlü Mahallesi Mevlânâ Sokak’ta birbirine girdi.

Kavganın nedeni bilinmezken, ihbar üzerine bölgeye ekipleri sevk edildi.

Masaya uzanıp, ambulansı bekledi

Kavgaya müdahale etmeye çalışan polis, taraflar ayrılmayınca havaya ateş açtı.

5 kişinin yaralandığı sonrasında yaralılardan bazıları sandalyede oturdu, bazıları da masanın üzerine uzanıp ambulansın gelmesini bekledi.

Iğdır'da iki grup arasında kavga: Polis, ateş açarak durdurdu

20 kişi gözaltına alındı

Yaralılara müdahale eden yakınları ise ellerine geçirdikleri bezlerle tampon yaparak kanı durdurmaya çalıştı.

Yaralılar, gelen ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Polis, kavgaya karışan 20 kişiyi gözaltına aldı.

Iğdır'da iki grup arasında kavga: Polis, ateş açarak durdurdu
Iğdır'da iki grup arasında kavga: Polis, ateş açarak durdurdu
Iğdır'da iki grup arasında kavga: Polis, ateş açarak durdurdu