Iğdır'da iki grup arasında kavga: Polis, ateş açarak durdurdu

DHA
Bugün Iğdır karıştı…
İki grup, öğle saatlerinde Söğütlü Mahallesi Mevlânâ Sokak’ta birbirine girdi.
Kavganın nedeni bilinmezken, ihbar üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi.
Masaya uzanıp, ambulansı bekledi
Kavgaya müdahale etmeye çalışan polis, taraflar ayrılmayınca havaya ateş açtı.
5 kişinin yaralandığı kavga sonrasında yaralılardan bazıları sandalyede oturdu, bazıları da masanın üzerine uzanıp ambulansın gelmesini bekledi.
20 kişi gözaltına alındı
Yaralılara müdahale eden yakınları ise ellerine geçirdikleri bezlerle tampon yaparak kanı durdurmaya çalıştı.
Yaralılar, gelen ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.
Polis, kavgaya karışan 20 kişiyi gözaltına aldı.