Yurda giren 6 kaçak göçmenin ifadeleri ile göçmen kaçakçılarını mercek altına alan jandarma ekipleri, kılık değiştirdi. Kaçak göçmen gibi davranan ekipler, 2 şüpheliyi gözaltına aldı.

Iğdır’da, yurda yasa dışı yollarla girişlerin engellenmesine yönelik çalışmalar aralıksız bir şekilde devam ediyor…

Iğdır 5. Hudut Alay Komutanlığı ile İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, çalışmalar kapsamında Dilucu bölgesinde devriye görevlerini icra etti.

Ekipler, İran'dan yasa dışı yollarla Türkiye'ye geçtikleri belirlenen Afganistan uyruklu 6 kaçak göçmeni yakaladı.

AA’nın haberine göre; ekipler, kaçak göçmenler üzerinden insan kaçakçılarını da hedef aldı.

Kılık değiştiren ekipler, kaçak göçmen gibi davrandı

Kaçak göçmenlerle görüşmeler yapıldı.

Görüşmeler neticesinde, insan kaçakçılığı yapan şüphelilerin kaçak göçmenlere konum göndereceği ve onları bu noktadan alıp batı illerine göndereceği öğrenildi.

Jandarma ekipleri, elde edilen bilgiler üzerine harekete geçti.

Kılık değiştiren ekipler, kaçak göçmen gibi davranıp, söz konusu bölgeye giderek göçmen kaçakçılarını bekledi.

2 şüpheli tutuklandı

Beklenen şüpheliler, yaklaşık 6 saat sonra hafif ticari araçla kaçak göçmenleri almaya geldiklerinde jandarma ekipleri harekete geçti.

2 şüphelinin yakalandığı operasyonda, zanlıların üzerinden 10 gram esrar çıktı.

Şüpheliler, jandarmadaki sorgularının ardından çıkarıldıkları adli makamca tutuklandı.

Kaçak göçmenler, geri gönderme merkezinde

Yakalanan 6 kaçak göçmen de Iğdır Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

Iğdır’da jandarma ekiplerinden kaçak göçmen kılığında operasyon VİDEO

