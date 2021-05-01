Iğdır’da kaçak keklik avına 11 bin 328 lira ceza

Jandarma ekipleri, ‘canlı mühre ve tuzaklama yöntemi’ ile keklik avlayan 2 şahsı yakaladı.

Iğdır Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ile Jandarma Komutanlığı ekipleri canlı mühre kullanılarak kaçak avcılık yapan 2 şahsı tespit etti.

Yapılan aramalarda 4 adet canlı mühre ve misinadan yapılmış tuzak ele geçirildi.

PARA CEZASI KESİLDİ

Şahıslara 7 bin 504 TL idari, 3 bin 824 TL tazminat olmak üzere toplam 11 bin 328 TL para cezası uygulandı.

Ele geçirilen kafes ve tuzaklar yakılarak imha edilirken, Keklikler ise doğaya salındı.









