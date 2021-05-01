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- Iğdır’da kaçak keklik avına 11 bin 328 lira ceza
Iğdır’da kaçak keklik avına 11 bin 328 lira ceza
Jandarma ekipleri, ‘canlı mühre ve tuzaklama yöntemi’ ile keklik avlayan 2 şahsı yakaladı.
- İHA
- 01.05.2021 - 12:17
Iğdır Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ile Jandarma Komutanlığı ekipleri canlı mühre kullanılarak kaçak avcılık yapan 2 şahsı tespit etti.
Yapılan aramalarda 4 adet canlı mühre ve misinadan yapılmış tuzak ele geçirildi.
PARA CEZASI KESİLDİ
Şahıslara 7 bin 504 TL idari, 3 bin 824 TL tazminat olmak üzere toplam 11 bin 328 TL para cezası uygulandı.
Ele geçirilen kafes ve tuzaklar yakılarak imha edilirken, Keklikler ise doğaya salındı.