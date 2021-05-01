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    Iğdır’da kaçak keklik avına 11 bin 328 lira ceza

    Jandarma ekipleri, ‘canlı mühre ve tuzaklama yöntemi’ ile keklik avlayan 2 şahsı yakaladı.
    • İHA
    • 01.05.2021 - 12:17
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    Iğdır’da kaçak keklik avına 11 bin 328 lira ceza

    Iğdır Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ile Jandarma Komutanlığı ekipleri canlı mühre kullanılarak kaçak avcılık yapan 2 şahsı tespit etti.

    Yapılan aramalarda 4 adet canlı mühre ve misinadan yapılmış tuzak ele geçirildi.

    PARA CEZASI KESİLDİ

    Şahıslara 7 bin 504 TL idari, 3 bin 824 TL tazminat olmak üzere toplam 11 bin 328 TL para cezası uygulandı.

    Ele geçirilen kafes ve tuzaklar yakılarak imha edilirken, Keklikler ise doğaya salındı.
    Iğdır’da kaçak keklik avına 11 bin 328 lira ceza #1

    Iğdır’da kaçak keklik avına 11 bin 328 lira ceza #2

    Iğdır’da kaçak keklik avına 11 bin 328 lira ceza #3

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