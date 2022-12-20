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    Iğdır'da kamyonet ile minibüsün çarpıştığı anlar

    Kamyonet ile minibüsün çarpıştığı kazada, 11 kişi yaralandı. Kaza anı, bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.
    • 20.12.2022 - 21:41
    • Güncelleme : 20.12.2022 - 22:30
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    Iğdır'da kamyonet ile minibüsün çarpıştığı anlar

    Iğdır'da Bağlar Mahallesi'ndeki Mehmet Akif Ersoy Caddesi'nde, bugün akşam saatlerinde bir kaza meydana geldi.

    Sürücülerinin isimleri henüz öğrenilemeyen 76 AAK 870 plakalı kamyonet, ara yoldan çıkan çıkan 09 DJ 581 plakalı şehir içi yolcu taşıyan minibüsle çarpıştı.

    11 kişi yaralandı

    İş yerlerinin güvenlik kameraları tarafından kaydedilen kazada, araçlarda bulunan 11 kişi yaralandı.

    Yaralılar hastaneye kaldırıldı

    DHA'nın haberine göre; ihbar üzerine olay yerine; polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevkedildi. Araçlardan çıkarılan yaralılar ambulansla Iğdır Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

    Iğdır'da kamyonet ile minibüsün çarpıştığı anlar VİDEO

    Iğdır da kamyonet ile minibüsün çarpıştığı anlar #1

    Iğdır da kamyonet ile minibüsün çarpıştığı anlar #2

    Iğdır da kamyonet ile minibüsün çarpıştığı anlar #3

    Iğdır da kamyonet ile minibüsün çarpıştığı anlar #4

    Iğdır da kamyonet ile minibüsün çarpıştığı anlar #5


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