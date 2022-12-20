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Iğdır'da kamyonet ile minibüsün çarpıştığı anlar

Iğdır'da kamyonet ile minibüsün çarpıştığı anlar

Kamyonet ile minibüsün çarpıştığı kazada, 11 kişi yaralandı. Kaza anı, bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.