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    Iğdır’da kavga: Sandalyeler havada uçuştu

    Iğdır'da iki grup arasında meydan muharebesini aratmayan kavgada sandalyeler, taşlar havada uçuştu.
    • 13.10.2022 - 06:54
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    Iğdır’da kavga: Sandalyeler havada uçuştu

    Iğdır’da iki grup arasında bilinmeyen bir nedenden dolayı çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Söğütlü Mahallesi, kahveler bölgesinde çıkan kavgayı gören bir tarafın mahalleden tanıdığı gençler de kavgaya karışınca meydan muharebesini aratmayan bir kavga ortaya çıktı.

    9 kişi yaralandı

    İHA'nın haberine göre; kavgada kimin kime vurduğu belli değil iken sandalyeler ve taşlar havada uçuştu. O anlar ise çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonu ile çekildi.

    İddiaya göre kavgada 9 kişi yaralandı. Kavga, polislerin olay yerine gelmesi ile sona erdi.

    Iğdır’da kavga: Sandalyeler havada uçuştu #1

    Iğdır’da kavga: Sandalyeler havada uçuştu #2

    Iğdır’da kavga: Sandalyeler havada uçuştu #3

    Iğdır’da kavga: Sandalyeler havada uçuştu #4


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