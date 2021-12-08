Iğdır'da kayıp Neslihan bulundu

Önceki gün pencereden çıkıp evden ayrıldıktan sonra haber alınamayan 15 yaşındaki Neslihan Demir, polis ekipleri tarafından bir iş yerinde bulunarak ailesine teslim edildi.

Iğdır'ın Aralık ilçesine bağlı Hasanhan köyünde oturan Huriye- Sabri Demir çiftinin üç çocuğunun en büyüğü lise 2’nci sınıf öğrencisi Neslihan Demir, sabaha karşı pencereden çıkarak evden ayrıldı.

EVDEN ÇIKTI HABER ALINAMADI

Sabah odaya giren annesi, Neslihan’ı göremeyince gidebileceği yerlere baktı.

Neslihan’a ulaşamayan aile, jandarmaya haber verdi.

"KIZIM NE OLUR GERİ DÖN, PERİŞAN HALDEYİZ"

Jandarma ekipleri Neslihan Demir için arama çalışması başlattı. Kızının bulunması için yardım isteyen Sabri Demir, "Kızım sabah saatlerinde evin penceresinden çıkıp gitmiş. Köy minibüsü ile ilçeye, oradan da sanırım Iğdır'a gitmiş. Hayatından endişe ediyoruz. Gidebileceği yerlere baktık ancak bulamadık. Kızım ne olur geri dön. Hepimiz perişan haldeyiz." dedi.

GÜVENLİK KAMERALARI İNCELENDİ

Jandarma ve polis, olayın ardından Neslihan'ı bulmak için Aralık ilçesi ve Iğdır'daki birçok noktada bulunan güvenlik kamerası görüntülerini tek tek inceledi.

İŞ YERİNDE OTURURKEN BULUNDU

Polis, gelen ihbar üzerine liseli Demir'i bir iş yerinde otururken buldu.

AİLESİNE TESLİM EDİLDİ

Emniyete götürülüp ifadesi alınan Demir, ailesine teslim edildi.