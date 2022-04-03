Haberler

3. Sayfa Haberleri

Iğdır'da kız kavgası: Bayılttıkları çocuğun başını ezmeye devam ettiler

Iğdır'da kız kavgası: Bayılttıkları çocuğun başını ezmeye devam ettiler

'Sevgilime laf attın' davasıyla bir grup ve bir şahıs arasında başlayan kavgada, döverek bayılttıkları gencin kafasına vurmaya devam eden acımasız grup kayda alındı.