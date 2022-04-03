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    Iğdır'da kız kavgası: Bayılttıkları çocuğun başını ezmeye devam ettiler

    'Sevgilime laf attın' davasıyla bir grup ve bir şahıs arasında başlayan kavgada, döverek bayılttıkları gencin kafasına vurmaya devam eden acımasız grup kayda alındı.
    • İHA
    • 03.04.2022 - 15:54
    • Güncelleme : 03.04.2022 - 16:55
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    Iğdır'da kız kavgası: Bayılttıkları çocuğun başını ezmeye devam ettiler

    Iğdır'da geçtiğimiz çarşamba günü yaşanan olayda, bir kişi etrafına topladığı kişiler ile birlikte, ’Sevgilime laf attın’ diyerek bir genci köşeye sıkıştırdı.

    Genci aralarına alan 7 kişi önce kısa bir konuşma yaptı, daha sonra hep birlikte gence saldırmaya başladı.

    KAFASINA VURDULAR

    Tekme, tokat saldırdıkları kişiyi yere atan caniler daha sonra gencin kafasına vurmaya başladı.

    BAYILSA DA DÖVMEYE DEVAM ETTİLER

    Aldığı darbelerle ağlayarak yere düşen genç, aldığı darbeler sonucu bayıldı. Bayılan kişiye acımayan caniler vurmaya devam etti.

    Iğdır'da kız kavgası: Bayılttıkları çocuğun başını ezmeye devam ettiler VİDEO

    O ANLAR KAMERADA

    Polis ekiplerinin sesini duyan saldırgan grup, 'Polis geliyor' diyerek olay bölgesini terk etti.

    Yaşanan acımasızca saldırı anı ise olay anında bölgede bulunan şahıs tarafından kayda alındı.

    Iğdır da kız kavgası: Bayılttıkları çocuğun başını ezmeye devam ettiler #1


    Iğdır da kız kavgası: Bayılttıkları çocuğun başını ezmeye devam ettiler #2

    Iğdır da kız kavgası: Bayılttıkları çocuğun başını ezmeye devam ettiler #3

    Iğdır da kız kavgası: Bayılttıkları çocuğun başını ezmeye devam ettiler #4

    Iğdır da kız kavgası: Bayılttıkları çocuğun başını ezmeye devam ettiler #5


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