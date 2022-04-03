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- Iğdır'da kız kavgası: Bayılttıkları çocuğun başını ezmeye devam ettiler
Iğdır'da kız kavgası: Bayılttıkları çocuğun başını ezmeye devam ettiler
- İHA
- 03.04.2022 - 15:54
- Güncelleme : 03.04.2022 - 16:55
Iğdır'da geçtiğimiz çarşamba günü yaşanan olayda, bir kişi etrafına topladığı kişiler ile birlikte, ’Sevgilime laf attın’ diyerek bir genci köşeye sıkıştırdı.
Genci aralarına alan 7 kişi önce kısa bir konuşma yaptı, daha sonra hep birlikte gence saldırmaya başladı.
KAFASINA VURDULAR
Tekme, tokat saldırdıkları kişiyi yere atan caniler daha sonra gencin kafasına vurmaya başladı.
BAYILSA DA DÖVMEYE DEVAM ETTİLER
Aldığı darbelerle ağlayarak yere düşen genç, aldığı darbeler sonucu bayıldı. Bayılan kişiye acımayan caniler vurmaya devam etti.
Iğdır'da kız kavgası: Bayılttıkları çocuğun başını ezmeye devam ettiler VİDEO
O ANLAR KAMERADA
Polis ekiplerinin sesini duyan saldırgan grup, 'Polis geliyor' diyerek olay bölgesini terk etti.
Yaşanan acımasızca saldırı anı ise olay anında bölgede bulunan şahıs tarafından kayda alındı.