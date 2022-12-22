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    Iğdır'da minibüse çarparak şarampole devrilen tır yandı

    Iğdır'da minibüse çarptıktan sonra şarampole devrilerek yanan tırın sürücüsü hayatını kaybetti. Kazada 2 kişi de yaralandı.
    • 22.12.2022 - 20:48
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    Iğdır'da minibüse çarparak şarampole devrilen tır yandı

    Iğdır-Doğubayazıt karayolu Suveren mevkisinde Doğubayazıt’tan Iğdır’a seyir halinde olan ve Baran Öztürk yönetimindeki tır, Suveren mevkisinde minibüse çarptıktan sonra şarampole yuvarlanarak yanmaya başladı.

    Kazayı görenlerin bilgi vermesi üzerine bölgeye jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevkedildi.

    Yanarak can verdi

    DHA'nın haberine göre yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, tır sürücüsü Öztürk'ün araçta sıkışarak hayatını kaybettiği belirlendi.

    Minibüste yaralanan 2 kişi ise ambulansla Iğdır Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.
    Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

    Iğdır da minibüse çarparak şarampole devrilen tır yandı #1

    Iğdır da minibüse çarparak şarampole devrilen tır yandı #2

    Iğdır da minibüse çarparak şarampole devrilen tır yandı #3

    Iğdır da minibüse çarparak şarampole devrilen tır yandı #4

    Iğdır da minibüse çarparak şarampole devrilen tır yandı #5

    Iğdır da minibüse çarparak şarampole devrilen tır yandı #6

    Iğdır da minibüse çarparak şarampole devrilen tır yandı #7

    Iğdır da minibüse çarparak şarampole devrilen tır yandı #8

    Iğdır da minibüse çarparak şarampole devrilen tır yandı #9


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