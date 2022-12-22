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- Iğdır'da minibüse çarparak şarampole devrilen tır yandı
Iğdır'da minibüse çarparak şarampole devrilen tır yandı
Iğdır'da minibüse çarptıktan sonra şarampole devrilerek yanan tırın sürücüsü hayatını kaybetti. Kazada 2 kişi de yaralandı.
- 22.12.2022 - 20:48
Iğdır-Doğubayazıt karayolu Suveren mevkisinde Doğubayazıt’tan Iğdır’a seyir halinde olan ve Baran Öztürk yönetimindeki tır, Suveren mevkisinde minibüse çarptıktan sonra şarampole yuvarlanarak yanmaya başladı.
Kazayı görenlerin bilgi vermesi üzerine bölgeye jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevkedildi.
Yanarak can verdi
DHA'nın haberine göre yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, tır sürücüsü Öztürk'ün araçta sıkışarak hayatını kaybettiği belirlendi.
Minibüste yaralanan 2 kişi ise ambulansla Iğdır Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.