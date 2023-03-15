Iğdır'da müstehcen görüntü şantajı! 4 şüpheli tutuklandı

Iğdır'ın Karakoyunlu ilçesinde tehdit ve şantajla bir vatandaşa baskı yapıldı. 

Kentte  faaliyet gösteren fabrikanın sahibini arayan 1 kişi, elinde müstehcen görüntüleri bulunduğunu ve sosyal medyada paylaşacağını ifade etti. 

Bunun üzerine fabrika sahibinden 10 bin dolar istedi.

Şüphelinin kimliği belirlendi 

İş insanının şikayeti üzerine İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), şüphelinin H.T. olduğunu belirledi.

İş insanından şantajla 10 bin dolar isteyen 4 şüpheli yakalandı #2

5 bin dolar istedi 

Iğdır Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde soruşturma başlatan JASAT dedektifleri, 10 Mart'ta, H.T.'nin iş insanını arayıp 5 bin dolar vermesi halinde görüntüleri sileceğini, Iğdır merkez Emek Mahallesi'ndeki boş araziye gelmesini istediğini tespit etti.

4 şüpheli yakalandı 

Sivil kıyafetli JASAT dedektifleri, H.T. ve yanındaki 3 şüpheliyi iş insanıyla para alışverişi sırasında yakaladı.

Suç unsurları bulundu

  Yakalanan 4 kişinin evlerindeki aramalarda 4 cep telefonu, 1 USB flash bellek ele geçirildi.

Çıkarıldıkları mahkemece tutuklandılar 

Jandarmadaki sorguları tamamlanan 4 şüpheli, çıkarıldıkları adliyede tutuklandı. 

İş insanından şantajla 10 bin dolar isteyen 4 şüpheli yakalandı #1