DHA

Iğdır'ın Çalpalı köyünde yaşayan İdris Karabuga'nın boğası Yeşil Sulama Kanalı'nın kıyısında otlarken düşüp suda sürüklendi.

Su kanalının ilerisinde bulunan kum ocağında çalışan iş makinesi operatörüne haber verildi.

Metrelerce sürüklenen için iş makinesi operatörü hızla hareket etti.

İşini bırakan operatör, kanalın yanına geldi ve hayvanı kepçeyle yakalayıp çıkardı.

"İş makinesi hayvanın geçişini bekledi"

Hayvanının yaklaşık 4 kilometre sürüklendiğini belirten Karabuga, olayı şöyle aktardı:

Hayvanları otlatırken biri suya düştü. Güçlü akan su hayvanı sürükleyip götürdü. O sırada ilerideki kum ocağında çalışan arkadaşları arayıp yardım istedim. Onlar da iş makinesi ile hayvanın geçişini bekledi.

Sulama kanalında sürüklenen boğa kepçe ile kurtarıldı #2
Iğdır'da otlanırken sulama kanalına düşen boğayı iş makinesi operatörü kurtardı

Boğa geçerken yolunu kesen iş makinesi sayesinde dışarı çıkarıldı

Hayvan geçerken de büyük bir ustalıkla onu yakalayıp dışarı çıkardılar. Allah hepsinden razı olsun. İş makinesi operatörü tek hamlede kurtaramasa belki de ölüp gidecekti.

Sulama kanalında sürüklenen boğa kepçe ile kurtarıldı #1
Iğdır'da otlanırken sulama kanalına düşen boğayı iş makinesi operatörü kurtardı

Öte yandan boğanın değerinin 50 bin lira civarında olduğu öğrenildi.