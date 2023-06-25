Iğdır'da otlanırken sulama kanalına düşen boğayı iş makinesi operatörü kurtardı

DHA

Iğdır'ın Çalpalı köyünde yaşayan İdris Karabuga'nın boğası Yeşil Iğdır Sulama Kanalı'nın kıyısında otlarken düşüp suda sürüklendi.

Su kanalının ilerisinde bulunan kum ocağında çalışan iş makinesi operatörüne haber verildi.

Metrelerce sürüklenen boğa için iş makinesi operatörü hızla hareket etti.

İşini bırakan operatör, kanalın yanına geldi ve hayvanı kepçeyle yakalayıp çıkardı.

Hayvanının yaklaşık 4 kilometre sürüklendiğini belirten Karabuga, olayı şöyle aktardı:

Hayvanları otlatırken biri suya düştü. Güçlü akan su hayvanı sürükleyip götürdü. O sırada ilerideki kum ocağında çalışan arkadaşları arayıp yardım istedim. Onlar da iş makinesi ile hayvanın geçişini bekledi.

Hayvan geçerken de büyük bir ustalıkla onu yakalayıp dışarı çıkardılar. Allah hepsinden razı olsun. İş makinesi operatörü tek hamlede kurtaramasa belki de ölüp gidecekti.