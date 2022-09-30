Iğdır'da otomobilin çarptığı genç aracın camına yapıştı

Bisikletle seyir halinde devam eden sürücü, hızla gelen otomobilin çarpmasıyla yerden yere savruldu, yaralı hastaneye kaldırıldı.

Iğdır’da akşam saatlerinde Iğdır-Doğubayazıt yolunda hızlı olan bir otomobil sürücüsü savaş açtı.

Seyir halindeki otomobil hızlı gittiği yolda, bisiklet sürücüsü Serkan Karaçöl’e çarptı.

Önce aracın camına sonra yere düştü

Çarpma etkisi ile Karaçöl’ün bisikleti yolun ilerisine savruldu.

Kontrolünü kaybeden Karaçöl ise aracın ön camına fırladı. Daha sonra yere savrulan Karaçöl yerde kaldı.

Yaralının durumu ağır

Ağır yaralanan Karaçöl’ü gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Servis ekipleri geldi.

Hemen Iğdır Devlet Hastanesine kaldırılan Karaçöl, yoğun bakıma alındı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı

İHA'nın haberine göre, kazayla ilgili olarak inceleme başlatıldı.