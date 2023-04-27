Iğdır'da otomobille çarpışan taksideki Azerbaycanlı kadın öldü
DHA

3 ay önce kurtuldu, ölüm bugün geldi...

Iğdır’ın Karakoyunlu ilçesi Taşburun köyü mevkisinde sürücüleri belirlenemeyen 16 YD 782 plakalı otomobil ile 76 T 0134 plakalı taksi kafa kafaya çarpıştı.

Azerbaycanlı kadın öldü

Kazada takside bulunan Azerbaycan uyruklu Kamile Muharemli hayatını kaybetti, 4 kişi de yaralandı.

Yaralılar, Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı.

3 ay önceki kazadan kurtuldu

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Bu arada Kamile Muharemli'nin yaklaşık 3 ay önce Melekli beldesinde meydana gelen kazayı yaralı atlattığı öğrenildi.

Iğdır'da otomobille çarpışan taksideki Azerbaycanlı kadın öldü
Iğdır'da otomobille çarpışan taksideki Azerbaycanlı kadın öldü