Iğdır'da otomobille çarpışan taksideki Azerbaycanlı kadın öldü

DHA
3 ay önce kurtuldu, ölüm bugün geldi...
Iğdır’ın Karakoyunlu ilçesi Taşburun köyü mevkisinde sürücüleri belirlenemeyen 16 YD 782 plakalı otomobil ile 76 T 0134 plakalı taksi kafa kafaya çarpıştı.
Azerbaycanlı kadın öldü
Kazada takside bulunan Azerbaycan uyruklu Kamile Muharemli hayatını kaybetti, 4 kişi de yaralandı.
Yaralılar, Iğdır Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı.
3 ay önceki kazadan kurtuldu
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Bu arada Kamile Muharemli'nin yaklaşık 3 ay önce Melekli beldesinde meydana gelen kazayı yaralı atlattığı öğrenildi.