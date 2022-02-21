Iğdır'da oyun salonunda silahlı saldırı

Oyun salonunda oyun oynayan grup, içeriye giren husumetlileri tarafından silahlı saldırıya uğradı. Saldırıda 3 kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Iğdır’ın Karaağaç Mahallesi'nde önceden aralarında husumet bulunan iki gruptan bir grup oyun salonunda oyun oynamaya başladı.

Bu esnada içeri giren diğer gruptan kişiler silahla ateş etmeye başladı. Saldırı sonucu H.Y., E.Y. ve T.Y. çeşitli yerlerinden yaralandı.

3 YARALI HASTANEYE KALDIRILDI

Salonda bulunan vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Kısa sürede gelen 112 Acil Yardım ekipleri yaralıları Iğdır Devlet Hastanesine kaldırdı.

OYUN SALONU SAVAŞ ALANI

Yaralıların hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi. Olayın gerçekleştiği oyun salonu ise adeta savaş alanına döndü.

Olay yerinde geniş çaplı araştırma ve soruşturma başlatan Iğdır İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, soruşturmayı sürdürüyor.