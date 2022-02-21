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    Iğdır'da oyun salonunda silahlı saldırı

    Oyun salonunda oyun oynayan grup, içeriye giren husumetlileri tarafından silahlı saldırıya uğradı. Saldırıda 3 kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı.
    • İHA
    • 21.02.2022 - 15:39
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    Iğdır'da oyun salonunda silahlı saldırı

    Iğdır’ın Karaağaç Mahallesi'nde önceden aralarında husumet bulunan iki gruptan bir grup oyun salonunda oyun oynamaya başladı.

    Bu esnada içeri giren diğer gruptan kişiler silahla ateş etmeye başladı. Saldırı sonucu H.Y., E.Y. ve T.Y. çeşitli yerlerinden yaralandı.

    3 YARALI HASTANEYE KALDIRILDI

    Salonda bulunan vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Kısa sürede gelen 112 Acil Yardım ekipleri yaralıları Iğdır Devlet Hastanesine kaldırdı.

    Iğdır da oyun salonunda silahlı saldırı #1

    OYUN SALONU SAVAŞ ALANI

    Yaralıların hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi. Olayın gerçekleştiği oyun salonu ise adeta savaş alanına döndü.

    Olay yerinde geniş çaplı araştırma ve soruşturma başlatan Iğdır İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, soruşturmayı sürdürüyor.

    Iğdır da oyun salonunda silahlı saldırı #2

    Iğdır da oyun salonunda silahlı saldırı #3

    Iğdır da oyun salonunda silahlı saldırı #4

    Iğdır da oyun salonunda silahlı saldırı #5


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