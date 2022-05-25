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    Iğdır'da Pınar'ın cinayet şüphelisi, saklandığı evde yakalandı

    24 yaşındaki Pınar Kızıl’ı vurarak ölümüne neden olan Mahsun Abakay, Aşağı Erhacı köyünde saklandığı evde yakalanarak tutuklandı.
    • 25.05.2022 - 16:57
    • Güncelleme : 25.05.2022 - 17:11
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    Iğdır'da Pınar'ın cinayet şüphelisi, saklandığı evde yakalandı

    Iğdır’ın merkez ilçesine bağlı Karaağaç Mahallesi Güler Sokak’ta, 22 Mayıs günü evde arkadaşları ile eğlenen evli ve 2 çocuk babası Mahsun Abakay (24), iddiaya göre kurusıkı sandığı tabancayı Pınar Kızıl’a doğrultup tetiğe bastı.

    Göğsünden vurulan Kızıl’ın öldüğünü zanneden Abakay, evi terk etti. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

    Hastaneye kaldırılan Kızıl, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılmadı.

    Kızıl'ın cenazesi, Iğdır'ın Karakoyunlu ilçesine bağlı Cennetabat köyünde toprağa verilirken Mahsun Abakay, Aşağı Erhacı köyünde yakalandı.

    Şüpheliler, çelik yelek giydirilerek adliyeye sevk edildi

    Abakay’ın beraberindeki R.K., Y.G. ve A.A. isimli şahıslar da gözaltına alındı.

    Emniyetteki ifadeleri tamamlanan Abakay ve arkadaşları, çelik yelek giydirilerek adliyeye götürüldü.

    Olayın kaza olduğunu ileri sürdü

    Savcının tutuklama talebiyle mahkemeye sevk ettiği Mahsun Abakay, olayın kazayla yaşandığını öne sürdü.

    Mahkeme heyeti,  Abakay'ın cinayet suçundan tutuklanmasına karar verdi.

    R.K., Y.G. ve A.A., adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

    Iğdır da Pınar ın cinayet şüphelisi, saklandığı evde yakalandı #1

    Iğdır da Pınar ın cinayet şüphelisi, saklandığı evde yakalandı #2

    Iğdır da Pınar ın cinayet şüphelisi, saklandığı evde yakalandı #3

    Iğdır da Pınar ın cinayet şüphelisi, saklandığı evde yakalandı #4


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