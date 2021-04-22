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- Iğdır’da pitbull cinsi köpeği bıçaklayıp sahibini dövdüler
Iğdır’da pitbull cinsi köpeği bıçaklayıp sahibini dövdüler
- DHA
- 22.04.2021 - 09:47
- Güncelleme : 22.04.2021 - 10:02
Iğdır’da, 14 Kasım Mahallesi’nde Ferdi Gülten isimli bir vatandaş, yasaklı ırk olan pitbull cinsi köpeğini gezdirmeye çıktığı sırada saldırıya uğradı.
Kimliği belirlenemeyen şahıslar önce Gülten’i dövdü, ardından köpeği bıçaklayarak olay yerinden ayrıldı.
Kavga ihbarı üzerine bölgeye giden polis ekipler, yerde yatan Ferdi Gülten ve köpek ile karşılaştı. Belediyenin Veteriner İşleri Müdürlüğü’ne haber verildi.
BARINAĞA GÖTÜRÜLDÜ
Hayvan barınağına götürülen köpek, ameliyat edildi. Köpeğin sağlık durumunun iyi olduğu ifade edildi.
“TANIMADIĞIM KİŞİLERCE SALDIRIYA UĞRADIM”
Gülten, olaya ilişkin yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:
"Köpeğimi gezmeye çıkarmıştım. Tanımadığım kişilerce saldırıya uğradım. Beni dövüp, köpeğimi de bıçaklayarak kaçtılar.”
PARA CEZASI VERİLDİ
Ferdi Gülten'e, ülkeye girişi, üretilmesi, sahiplenilmesi, satışı, reklamının yapılması, takas edilmesi, bulundurulması ve sergilenmesi yasak olan pitbull cinsi köpek beslediği gerekçesiyle Kabahatler Kanunu’na göre 10 bin 434 lira para cezası kesildi. Köpeğe el kondu.
Köpeği bıçaklayıp Gülten’i darbeden şahısların yakalanması için çalışmalar başlatıldı.
Iğdır'da pitbullu bıçaklayıp sahibini dövdüler VİDEO