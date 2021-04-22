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Iğdır’da pitbull cinsi köpeği bıçaklayıp sahibini dövdüler

Iğdır’da pitbull cinsi köpeği bıçaklayıp sahibini dövdüler

Bir grup genç, pitbull cinsi köpeği gezdirdiği gerekçesi ile Ferdi Gülten’i dövdü. Şahıslar, köpeği de bıçaklayarak kayıplara karıştı. Gülten'e yasaklı ırk beslediği için para cezası verildi.