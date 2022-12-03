Iğdır'da polisten kaçmak için 3'üncü kattan atlayan sevgililer yaralandı

Iğdır'da polisten kaçmak için 3'üncü kattan atlayan sevgililer yaralandı

Polisten kaçmak isteyen Azerbaycan uyruklu kadın ve Türk erkek arkadaşı, 3'üncü katın penceresinden tek katlı evin çatısına atladı. Yaralanan ikili, hastaneye kaldırıldı.

Iğdır’ın Bağlar Mahallesi'ndeki 5 katlı bir binanın 3'üncü katında bulunan dairede, aile içi şiddet yaşandığı ihbarı üzerine bölgeye polis ekibi sevk edildi.

Polisi görünce atladılar

Evde oturan 1'i kadın 2 kişi, polisi görünce pencereden hemen bitişikteki tek katlı evin çatısına atladı.

Yaralanan 2 kişi için polis, olay yerine ambulans istedi.

Azerbaycanlı G.İ. ile Türk erkek arkadaşı R.E., sağlık ekipleri tarafından yapılan müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

Türkiye’de kalma süresi dolunca kaçmak istedi

DHA’nın haberine göre çeşitli yerlerinden yaralandıkları ve kırıklarının bulunduğu belirlenen 2 kişi, tedaviye alındı.

Yapılan incelemede, uzun süre önce Azerbaycan'dan Iğdır'a gelen G.İ.'nin Türkiye'de kalma süresinin dolması nedeniyle polisten kaçtıkları öğrenildi.