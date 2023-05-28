Iğdır'da seçim günü feci kaza Otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 3 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

DHA

İkinci tur kararını vermek için sandığa gidilen seçim gününde, Iğdır’dan kötü haber geldi…

Süphan Öner yönetimindeki 48 RR 480 plakalı motosiklet ile Eyüp Eman idaresindeki 76 AF 228 plakalı otomobil, Ordu Caddesi Asri Mezarlığı karşısında çarpıştı.

Biri bebek, 3 kişi hayatını kaybetti

Kazada motosiklet sürücüsü Süphan Öner ile sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobildeki Latife Eman ve ismi öğrenilemeyen bir bebek, hayatını kaybetti.

Soruşturma başlatıldı

Yaralanan Eyüp ve Aysel Eman da, ambulansla Iğdır Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.