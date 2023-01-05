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    Iğdır'da seyir halindeki tırın dorsesi yandı

    Doğubayazıt yolunda ilerleyen tırın lastikleri yanmaya başladı. Lastiklerdeki alevlerin dorseye sıçramasıyla tırda maddi hasar oluştu.
    • 05.01.2023 - 17:44
    • Güncelleme : 05.01.2023 - 17:50
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    Iğdır'da seyir halindeki tırın dorsesi yandı

    Iğdır- Doğubayazıt yolunda korkutan bir olay yaşandı.

    Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen IR/ 37 AA 557 plakalı tırın dorse kısmında bulunan lastikler, seyir halindeyken alev aldı.

    Lastikteki alev dorseye atladı

    Lastiklerin yandığını gören tır sürücüsü hemen tırı durdurdu. Lastiklerden çıkan alev, dorseye sıçradı.

    Yoldan geçen vatandaşların ihbarı ile olay yerine gelen itfaiye ekibi, alevleri söndürdü.

    Maddi hasar oluştu

    Yangında can kaybı ve yaralanma olmazken, dorsenin brandasında ve lastiklerde maddi hasar meydana geldi.

    Iğdır da seyir halindeki tırın dorsesi yandı #1

    Iğdır da seyir halindeki tırın dorsesi yandı #2

    Iğdır da seyir halindeki tırın dorsesi yandı #3


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