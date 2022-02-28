Iğdır'da teröristlerin su altına sakladığı uçaksavar ele geçirildi

Eren-Kış9 operasyonu kapsamında su altı timlerince gerçekleştirilen aramada, teröristlerin sakladığı uçaksavar mühimmatı bulundu.

Iğdır Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Iğdır İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından Iğdır Karakoyunlu ilçesi Yazlık Köyü Ağrı Dağı kırsal alanında PKK/KCK bölücü terör örgütü faaliyetlerinin tespitine yönelik operasyon başlatıldı.

“Eren/Kış-9 Ağrı-Tendürek Şehit J.Er Murat Ekinci 22-5” adı verilen operasyonda Jandarma ve Emniyet birimleri ile birlikte Jandarma Su Altı Arama Kurtarma timlerinin detaylı arama gerçekleştirdi.

UÇAKSAVAR MÜHİMMATI ELE GEÇİRİLDİ

Arama sonucunda, Karasu Nehrinde oluşan gölet içerisinde 1 adet uçaksavar ana gövdesi, 1 adet uçaksavar atış sehpası ve 4 adet 12.7 mm. çapında uçaksavar mühimmatı ele geçirildi. Operasyonların aralıksız devam edeceği belirtildi.