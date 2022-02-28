- Haberler
- 3. Sayfa Haberleri
- Iğdır'da teröristlerin su altına sakladığı uçaksavar ele geçirildi
Iğdır'da teröristlerin su altına sakladığı uçaksavar ele geçirildi
Eren-Kış9 operasyonu kapsamında su altı timlerince gerçekleştirilen aramada, teröristlerin sakladığı uçaksavar mühimmatı bulundu.
- İHA
- 28.02.2022 - 15:31
Iğdır Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Iğdır İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından Iğdır Karakoyunlu ilçesi Yazlık Köyü Ağrı Dağı kırsal alanında PKK/KCK bölücü terör örgütü faaliyetlerinin tespitine yönelik operasyon başlatıldı.
“Eren/Kış-9 Ağrı-Tendürek Şehit J.Er Murat Ekinci 22-5” adı verilen operasyonda Jandarma ve Emniyet birimleri ile birlikte Jandarma Su Altı Arama Kurtarma timlerinin detaylı arama gerçekleştirdi.
UÇAKSAVAR MÜHİMMATI ELE GEÇİRİLDİ
Arama sonucunda, Karasu Nehrinde oluşan gölet içerisinde 1 adet uçaksavar ana gövdesi, 1 adet uçaksavar atış sehpası ve 4 adet 12.7 mm. çapında uçaksavar mühimmatı ele geçirildi. Operasyonların aralıksız devam edeceği belirtildi.