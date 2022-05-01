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- Iğdır'da uyuşturucu operasyonu: 34 gözaltı
Iğdır'da uyuşturucu operasyonu: 34 gözaltı
Emniyet ekiplerince düzenlen operasyonda gözaltına alınan 34 kişiden 26'si serbest bırakılırken, 2 şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.
- 01.05.2022 - 10:08
Iğdır İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlenen eş zamanlı operasyonda, çeşitli miktarlarda esrar, metamfetamin, ecstasy ve sentetik ecza malzemesi ele geçirildi.
İHA'nın haberine göre; Operasyon kapsamında yakalanan 34 kişi gözaltına alınırken, bu kişilerden 26'sı, 'kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek ve bulundurmak' suçundan işlem yapılarak serbest bırakıldı.
2 kişi tutuklandı
'Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti yapmak' gerekçesiyle adliyeye sevk edilen 8 kişiden 2'si tutuklanırken 2'si de adli kontrol şartı ile serbest kaldı.