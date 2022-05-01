Iğdır'da uyuşturucu operasyonu: 34 gözaltı

Emniyet ekiplerince düzenlen operasyonda gözaltına alınan 34 kişiden 26'si serbest bırakılırken, 2 şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Iğdır İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlenen eş zamanlı operasyonda, çeşitli miktarlarda esrar, metamfetamin, ecstasy ve sentetik ecza malzemesi ele geçirildi.

İHA'nın haberine göre; Operasyon kapsamında yakalanan 34 kişi gözaltına alınırken, bu kişilerden 26'sı, 'kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek ve bulundurmak' suçundan işlem yapılarak serbest bırakıldı.

2 kişi tutuklandı

'Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti yapmak' gerekçesiyle adliyeye sevk edilen 8 kişiden 2'si tutuklanırken 2'si de adli kontrol şartı ile serbest kaldı.