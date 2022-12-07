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- Iğdır'da yakalanan sahte avukatın dolandırıcı olduğu ortaya çıktı
Iğdır'da yakalanan sahte avukatın dolandırıcı olduğu ortaya çıktı
- 07.12.2022 - 21:31
Iğdır’da bir kafede kimlik kontrolü yapan polisler, yanında avukat cübbesi bulunan bir kişiyi gördü.
Polisler, şahsın yanına giderek şüphelendikleri kişiden kimliğini göstermesini istedi.
Yanında avukat cübbesi bulunan S.B., avukat olduğunu ve kimlik ibraz etmeyeceğini söyledi.
Avukat olmadığı ortaya çıktı
Bunun üzerine polisler, S.B’den avukat kimliği göstermesini talep etti ve S.B., avukat kimliğini de ibraz etmeyince emniyete götürüldü.
Emniyette yapılan incelemede, S.B.’nin avukat olmadığı ortaya çıktı ve S.B. hakkında nitelikli dolandırıcılık ve resmi belgede sahtecilik suçlamalarından tutanak tutuldu.
Adliyeye sevk edilen S.B., tutuklanarak cezaevine gönderilirken Iğdır Barosu'nun da şahıstan şikayetçi olduğu öğrenildi.
İlk vukuatı değil
İHA'nın haberine göre; kendini avukat olarak tanıtan S.B’nin, 10 ay önce de Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde, kendisini hakim ve askeri personel olarak tanıtıp esnafı dolandırdığı öğrenildi.