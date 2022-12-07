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    Iğdır'da yakalanan sahte avukatın dolandırıcı olduğu ortaya çıktı

    Avukat olduğunu söyleyip kimliğini göstermeyen S.B. isimli şahsın, avukat olmadığı ortaya çıktı. S.B.'nin, daha önce de kendisini hakim ve askeri personel olarak tanıtıp esnafı dolandırdığı öğrenildi.
    • 07.12.2022 - 21:31
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    Iğdır'da yakalanan sahte avukatın dolandırıcı olduğu ortaya çıktı

    Iğdır’da bir kafede kimlik kontrolü yapan polisler, yanında avukat cübbesi bulunan bir kişiyi gördü.

    Polisler, şahsın yanına giderek şüphelendikleri kişiden kimliğini göstermesini istedi.

    Yanında avukat cübbesi bulunan S.B., avukat olduğunu ve kimlik ibraz etmeyeceğini söyledi.

    Avukat olmadığı ortaya çıktı

    Bunun üzerine polisler, S.B’den avukat kimliği göstermesini talep etti ve S.B., avukat kimliğini de ibraz etmeyince emniyete götürüldü.

    Emniyette yapılan incelemede, S.B.’nin avukat olmadığı ortaya çıktı ve S.B. hakkında nitelikli dolandırıcılık ve resmi belgede sahtecilik suçlamalarından tutanak tutuldu.

    Adliyeye sevk edilen S.B., tutuklanarak cezaevine gönderilirken Iğdır Barosu'nun da şahıstan şikayetçi olduğu öğrenildi.

    İlk vukuatı değil

    İHA'nın haberine göre; kendini avukat olarak tanıtan S.B’nin, 10 ay önce de Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde, kendisini hakim ve askeri personel olarak tanıtıp esnafı dolandırdığı öğrenildi.

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