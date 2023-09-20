Iğdır'da yol kenarında küçükbaş hayvan ölüleri bulundu Akyumak köyünde yol üstünde ölü küçükbaş hayvanlar bulundu. Köye giden yetkililer, ölü hayvanları topladı ve bölgeyi ilaçladı.

İHA

Iğdır merkezde akılalmaz bir olay yaşandı.

Akyumak köyünde meydana gelen olayda köy sakinleri, köy yolu üzerine atılmış küçükbaş hayvan ölüleri ile karşılaştı.

Köylülere haber verildi

Ardından köyde sürüsü olan vatandaşlarla irtibata geçildi. Hayvan sahipleri çıkmayınca köylüler, yetkililere haber verdi.

Iğdır İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, köye giderek incelemelerde bulundu. Yetkililer ilk incelemelerde, hayvanların kulağında bilgi küpelerinin olmadığını tespit etti.

Kurtlar telef etti ihtimali düşünülüyor

Hayvanlar yetkililer tarafından toplanırken, bölge de ilaçlandı. Koyunların kurtlar tarafından telef edildiği ihtimali üzerinde duruluyor.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)