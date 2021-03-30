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    Iğdır'da zincirleme trafik kazası

    Köpeğe çarpmamak için direksiyonu kıran sürücünün hamlesinin ardından zincirleme kaza meydana geldi.
    • İHA
    • 30.03.2021 - 11:08
    • Güncelleme : 30.03.2021 - 11:17
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    Iğdır'da zincirleme trafik kazası

    Iğdır-Doğubayazıt karayolunda zincirleme trafik kazası yaşandı.

    Iğdır çıkışında seyir halinde olan otomobil sürücüsü, aniden önüne çıkan köpeğe çarpmamak için direksiyonu kırdı.

    ZİNCİRLEME KAZA 'GELİYORUM' DEDİ

    Direksiyonu kıran otomobil sürücüsü, karşıdan gelen araç ile çarpıştı. Kazaya bir kamyonet, iki otomobil dahil olunca zincirleme trafik kazası kaçınılmaz oldu.

    Kazada yaralanan vatandaşlar, Iğdır Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken, araçlarda maddi hasar oluştu.

    Iğdır'da zincirleme trafik kazası ViDEO

    Iğdır da zincirleme trafik kazası #1

    Iğdır da zincirleme trafik kazası #2

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