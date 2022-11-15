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    Iğdır'ın sararan kayısı bahçelerinden kartpostallık görüntüler

    Iğdır'ın sararan kayısı bahçelerinde tablo gibi sonbahar görüntüleri, görenlerin beğenisini kazanıyor.
    • 15.11.2022 - 18:58
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    Iğdır'ın sararan kayısı bahçelerinden kartpostallık görüntüler

    Sahip olduğu iklim dolayısıyla Doğunun Çukurova’sı olan Iğdır birçok ürünlerin yetişmesinin yanı sıra doğal güzelliği ile de ilgi çeken kentlerin başında geliyor.

    Her yıl ortalama 40 bin ton kayısı rekoltesinin gerçekleştiği kentte, merkez ve ilçelerde binlerce kayısı ağacı sonbahar mevsimi ile sarardı.

    Sararan kayısı ağaçlarının yaprakları doğal bir stüdyoyu aratmazken, bu görüntüler ise bir tabloyu aratmıyor.

    "İnsan buraya geldiğinde adeta büyüleniyor"

    İHA'nın aktardığına göre renk cümbüşü dron ile görüntülenirken, renk cümbüşünün yaşandığı bahçeleri gezen Ayhan Yanardağ, doğal güzelliğin muhteşem olduğunu belirterek, “Her yıl sonbahar mevsiminde kayısı ağaçları sarararak güzel bir manzara oluşturuyor. İnsan buraya geldiğinde adeta büyüleniyor. Çünkü büyülü bir manzara var. Bu bahçeleri bu güzel masalsı sonbahar renkleri herkesin görmesini istiyoruz. Gerçekten görmenizi tavsiye ediyoruz” dedi.

    Iğdır ın sararan kayısı bahçelerinden kartpostallık görüntüler #1

    Iğdır ın sararan kayısı bahçelerinden kartpostallık görüntüler #2

    Iğdır ın sararan kayısı bahçelerinden kartpostallık görüntüler #3

    Iğdır ın sararan kayısı bahçelerinden kartpostallık görüntüler #4


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