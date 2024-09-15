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İki gencin evdeki kavgası kanlı bitti: 16 yaşındaki çocuk, arkadaşı tarafından öldürüldü

İki gencin evdeki kavgası kanlı bitti: 16 yaşındaki çocuk, arkadaşı tarafından öldürüldü Evde alkol alıp kavga eden gençlerden biri tabancadan çıkan kurşunla hayatını kaybetti. 16 yaşındaki gencin karında ve boynunda kurşun giriş izi tespit edilirken, apartmandan çıkarken yakalanan arkadaşı ise gözaltına alındı.