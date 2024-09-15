İki gencin evdeki kavgası kanlı bitti: 16 yaşındaki çocuk, arkadaşı tarafından öldürüldü
İHA

Antalya'nın ilçesine bağlı Sarısu Mahallesi 173 sokaktaki lüks bir sitede bulunan binada 16 yaşındaki Adem E. Y. ile 17 yaşındaki B.Ş. arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine çıkan arbedede Adem E. Y., tabancadan çıkan kurşunla vuruldu.

HAYATINI KAYBETTİ

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken, adrese gelen sağlık ekipleri Adem. E. Y.'nin hayatını kaybettiğini belirledi.

Bu sırada Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Büro Amirliği ekipleri apartmandan çıkan B.Ş.'yi gözaltına alarak Çocuk Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim etti.

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TARTIŞMA KANLI BİTTİ

Ekiplerin evde yaptıkları incelemede, olayda kullanılan tabanca ile 1 boş kovanın yanı sıra masa üzerinde bir silah daha olduğu tespit edildi.

Hayatını kaybeden gencin karın ve boyun kısmında kurşun giriş çıkış olduğu tespit edildi.

B.Ş'nin ilk ifadesinde, bir hafta önce İstanbul'dan geldiğini ve Adem E. Y. İle birlikte kaldığını belirttiği öğrenildi.

EKİPLER İNCELEME YAPTI

Hayatını kaybeden gencin cenazesi otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Öte yandan olay anında odada bulunan bir köpek ise belediye ekiplerince evden alındı.

Olay Yeri İnceleme ekipleri köpeğin alınmasının ardından evde çalışma gerçekleştirdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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Furkan Can
Editör