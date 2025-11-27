İki İsrailli kuzenin kan davası Antalya'ya uzandı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Antalya'nın Muratpaşa ilçesi Güzeloba Mahallesi'ndeki apart otelde İsrail vatandaşı Imad Almograbi ile yine İsrail vatandaşı kuzeni Doğan Duman, aralarındaki husumetle ilgili konuşmak için kafede bir araya geldi.

Bir süre sonra Almograbi ve Duman arasında tartışma çıktı.

Arbede sırasında müşteriler panikle uzaklaşmaya başlarken, Imad Almograbi yanında getirdiği tabancayla kuzenine ateş etti.

Şarjöründeki mermilerin bitmesi üzerine otomobiline koşan Almograbi, ikinci şarjörünü alarak kafenin önünde Doğan Duman'a yeniden ateş açtı.

HAYATINI KAYBETTİ

Çok sayıda merminin isabet ettiği Duman, kafenin önünde yere yığıldı. Silah seslerinin kesilmesiyle kafe sahibi dışarı çıkarak 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bilgi verdi.

İhbarla olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin kontrolünde Doğan Duman'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

10 KİLOMETRE UZAKTA YAKALANDI

Olayın ardından otomobille kaçan Imad Almograbi ve yanındaki ismi öğrenilemeyen kişi, Antalya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından 10 kilometre uzaklıkta yakalandı.

Gözaltına alınan Almograbi, işlemler için emniyete götürüldü. Emniyetteki işlemleri tamamlanan Imad Almograbi, bugün öğle saatlerinde yapılan sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.

KAN DAVASINI ANLATTI

Imad Almograbi, savcılıkta verdiği ifadede, İsrail’den 5.5 yıl önce ailesiyle birlikte Türkiye’ye gelerek konut aldığını, sonrasında Türk vatandaşlığına geçtiğini söyledi.

HUSUMET İSRAİL’DEKİ CİNAYETLE BAŞLAMIŞ

Almograbi, olaydan yaklaşık üç hafta önce İsrail’de ağabeyinin 2 çocuğunun uzaktan akrabaları tarafından öldürüldüğünü, ağabeyinin yaralanması üzerine taziye için İsrail’e gittiğini anlattı. Ş

üpheli, 24 Ekim’de Türkiye’ye geri döndüğünü ve Doğan Duman’ın yeğeni M.M.E.’nin kendisini görüşmeye çağırdığını söyledi.

AĞABEYİNİN ÖLÜMÜNDEN SORUMLU TUTTU

Görüşmenin, İsrail’de yaşanan olayla ilgili ağabeyinin ifadesini değiştirmesi talepleri nedeniyle yapıldığını belirten Almograbi, kendisinin olaya karışmak istemediğini ifade etti.

Ancak daha sonra Doğan Duman’ın kardeşi Samir A.’nın ısrarlı aramaları sonucu görüşmeye gitmek zorunda kaldığını aktaran Almograbi, kafeye gitmeden önce çocuklarının yalnız olması nedeniyle ruhsatlı silahını yanına aldığını söyledi.

Ayrıca, Doğan Duman tarafından tehdit edildiği için silahı yanında bulundurduğunu belirtti.

"EŞİNİ KENDİME ALACAĞIM’ DİYEREK MEZARDAKİ ANNEME BİLE KÜFÜR ETTİ"

Kafeye gittiğinde Doğan Duman’ın kendisini beklediğini belirten Almograbi, “Bana sürekli hakaret edip, tehditlerde bulundu. Yüzüme tükürdü, üzerime kahve döktü ve sonra üzerime yürüyerek tehditlerine devam etti. Bana, ‘Senin eşini kendime alacağım’ derken, mezardaki anneme bile küfür etti.

Ben aile büyüğüm olduğu için cevap vermedim. Oradan kalkıp gitmek üzereyken bana, ‘Senin yeğenlerini öldürdük, seni ve çocuklarını öldüreceğim’ diyerek elini beline attı.

O anda üzerinde silah olduğunu düşünerek kendimi korumak amacıyla ateş ettim. Sonrasını hatırlamıyorum, kaç el ateş ettiğimi bilmiyorum.

Kamera kayıtlarında arabaya gidip geri döndüğüm görülüyormuş ama bunu hatırlamıyorum” dedi.

"ÖLEN KİŞİ AKRABAM, ÇOCUKLARI VAR"

Polise gitmek istediğini ancak ne yapacağını bilemediğini belirten şüpheli, “Arkadaşım Basam F.’yi aradım. Silahı bulunduğum yerdeki boş araziye gömdüm. Ona olayı anlatmadım.

Arkadaşımın arabasındayken polisler beni yakaladı. Bu olaydan dolayı çok pişmanım. Ölen kişi benim akrabam, onun da çocukları var.

Bana yönelik tehditler ve hakaretler yüzünden kendimi kaybettim. Telefonumda Doğan Duman’dan gelen ses kayıtları var. Olay, Doğan Duman’ın bana ilettiği tehditler yüzünden ortaya çıktı” diye konuştu.

Almograbi, sevk edildiği Sulh Ceza Hakimliğince ‘Kasten öldürme’ suçundan tutuklandı.