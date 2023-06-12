İkinci el oto pazarında bayram öncesi hareketlilik Sıfır araç sıkıntısı sürerken her geçen gün fiyatların arttığı ikinci el otomobil piyasasında hareketlilik yaşanıyor.

DHA

İkinci el oto pazarlarında son dönemde yaşanan döviz kuru hareketliliği, otomobil fiyatlarının yükselmesine yol açtı.

Pazarda araç satanlar, ikinci el otomobili yatırım aracı olarak görüldüğünü ifade etti.

Fiyatların bayramdan sonra daha fazla artacağı belirtildi.

"Seçimden sonra fiyatlar yaklaşık yüzde 15 arttı"

Pazarda otomobil satan Reşat Melekoğlu, bayramdan sonra fiyatların yükselmeye devam edeceğini ifade ederek, “Seçimden sonra fiyatlar yaklaşık yüzde 15 arttı. Zaten iki senedir fiyatlar artıyor. 15 yıllık bir esnaf olarak şunu söyleyebilirim. Fiyatlar durmayacak çünkü kur yükseldiği zaman otomatikman ikinci ele yansıyor. Sıfır otomobiller yükseldikçe ikinci el otomobiller de yükseliyor. Eskiden insan ev alabiliyordu, bugün ev alamayanlar otomatikman ikinci el otomobil alıyor. 'Aracım kapıda olsun hem bineyim hem de fiyatı yükseliyor' diye düşünüyorlar. Para kazanıyoruz ama sermayemiz eriyor. Her hafta fiyatlar yükseliyor, etiketleri değiştiriyoruz. Sattığımızın üzerine koyamıyoruz, eskiden otomobil satarken mutlu olurduk şimdi müşteri geldiği zaman satalım mı satmayalım mı diye tedirgin oluyoruz. Bayramdan sonra fiyatlar yükselmeye devam edecek. Bugün 500 bin liradan aşağı binecek otomobil kalmadı, bence bir yasa çıkması lazım. Bir düzenleme yapılmalı. Ramazan Bayramı'nda sattığımız 1 milyon 100 bin liraya sattığımız otomobil şu an 1 milyon 300 bin lira civarına yükseldi." diye konuştu.

"Kapısında otomobili olan bir otomobili olsun diye de alıyor"

Taştan Işık ise ikinci el otomobil piyasasının yatırım olarak görüldüğünü belirterek, “Vatandaştan pek tepki yok, herkes alıştı. Vatandaş ikinci el otomobili yatırım olarak görüyor. Hiç şoförlüğü olmayan kişilere otomobil satıyorum. Kapısında otomobili olan bir otomobili olsun diye de alıyor. Bence mantıklı değil, trafik etkileniyor. Dolar bu şekilde devam ederse artış devam edecek. Vatandaş alması satması kolay diye bunu tercih ediyor. Otomobil çok kişi için kolay yatırım. Şimdi hemen almaya başlasınlar hiç beklemesinler. Fiyatlar yerinde durmayacak." dedi.

"Otomobil alamazsam dolar alacağım"

Otomobil almaya geldiğini belirten Nurettin Biter, “Otomobil almaya geldim, geçen hafta otomobilimi 310 bin liraya sattım. Üzerine 100 bin lira koyup alabilirsem alabileceğim, alamazsam bayramı arabasız geçireceğim. Pişman oluyorsun çünkü aldığını yerine koyamıyorsun. Param daha bankada duruyor, otomobil alamazsam dolar alacağım." şeklinde konuştu.

Mecit Sözanlayan ise, “Fiyatlara bakmaya geliyorum. Fiyatlar çok yüksek, yılbaşında 300 bin lira olan otomobil 750 bin lira. Her hafta meraktan geliyorum, geçen haftaya göre bile fiyatlar yükselmiş. Otomobil alamayacağız, torunlarıma bir otomobil almak istedim ama hayal oldu." diye konuştu.