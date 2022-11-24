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    İkiyaka katliamı unutulmadı: Erdoğan bizi bu terörden kurtardı

    Teröristlerce katledilen 28 kişinin acısı tazeliğini korurken, katliamda çocuğunu kaybeden gözü yaşlı baba, "Hiç korkmadan bebeğimi susturmak için emzik yerine ağzına kurşunlar boşaltılar" dedi.
    • 24.11.2022 - 09:40
    • Güncelleme : 24.11.2022 - 10:16
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    İkiyaka katliamı unutulmadı: Erdoğan bizi bu terörden kurtardı

    Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde, 33 yıl önce teröristler sivil katliam yaptı.

    28 kişinin katledildiği katliam, PKK'nın en büyük ve acımasız sivil katliamlarından biri olarak tarihe geçti.

    Akşam saatlerinde Yüksekova'daki İkiyaka köyüne gelen PKK’lı teröristler, evlerde bebek, çocuk, kadın ve yaşlıların da aralarında bulunduğu masum insanları kurşuna dizerek katlederken, evleri de ateşe verdi.

    Düzenlenen terör saldırısında hayatını kaybedenlerin acısı hala tazeliğini koruyor.

    "Bebeğimi susturmak için emzik yerine ağzına kurşunlar boşalttılar"

    33 yıldır gözlerinden yaş dinmediğini söyleyen Mehmet Salih Aykut, “Onlar vahşice katliam yaparak, kardeşimin 5 çocuğunu, annemi, 3 çocuğumu ve eşimi öldürdüler. Benim kızım daha 1 yaşındaydı. Hiç korkmadan bebeğimi susturmak için emzik yerine ağzına kurşunlar boşaltarak katlettiler. Bu acıya hangi yürek dayanır. Ben 33 yıldır ağlıyorum, gözlerimden yaş hiç dinmedi. Masum bir bebeği öldürdüler. Allah kabul eder mi?

    İkiyaka katliamı unutulmadı: Erdoğan bizi bu terörden kurtardı #1

    "Erdoğan bizi bu terörden kurtardı"

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın topu, tüfeği onların başlarında eksik olmayacaktır inşallah. Çünkü Erdoğan bizi bu terörden kurtardı. Allah devletimizden razı olsun, biz ölene kadar devletimizin yanındayız. Çünkü devletimiz bizi bu beladan kurtardı. Allah razı olsun devletimizden. Bebeğimin kanını yerde bırakmadılar. Şu an İkiyaka köyünün dağlarında şanlı bayrağımız dalgalanıyor.” şeklinde konuştu.

    İkiyaka katliamı unutulmadı: Erdoğan bizi bu terörden kurtardı #2

    İkiyaka katliamı unutulmadı: Erdoğan bizi bu terörden kurtardı #3

    İkiyaka katliamı unutulmadı: Erdoğan bizi bu terörden kurtardı #4


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