İmalı gönderi! Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun katil zanlısı Seccad Yeşil'in paylaşımı

Avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetiyle ilgili gelişmeler devam ederken katil zanlısı Seccad Yeşil'in son Instagram paylaşımı dikkatlerden kaçmadı.

İstanbul'daki balık restoranında vurularak öldürülen Beşiktaş'ın eski yöneticisi ve sunucu Ece Erken'in eşi avukat Mahmutyazıcıoğlu,memleketi Rize'de toprağa verildi.

Cinayetle ilgili soruşturma kapsamıdna emniyet ekipleri 19 ayrı noktaya operasyon düzenledi. Kayıp aranan zanlılar Ali Yasak’ın yeğenleri Kadir Yasak ve Ali Yasak ile 9 adamı yakalandı.

Katil zanlılarından Seccad Yeşil'in 28 Haziran'da yapmış olduğu paylaşım ise dikkat çekti.

Yeşil'in, Şafak Mahmutyazıcıoğlu ve Ece Erken'in evlendiği gün ilginç bir gönderi paylaştığı görüldü.

DÜĞÜN GÜNÜNDE DİKKAT ÇEKEN PAYLAŞIM

Sunucu Ece Erken ile eşi avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu 28 Haziran 2021'de evlendiklerini duyurmuştu.

Katil zanlılarından Seccad Yeşil'in aynı tarihte ve son yaptığı paylaşım "Allah büyüktür" yazısı oldu.

Paylaşım "cinayet önceden planlı mıydı" sorusunu akıllara getirdi.