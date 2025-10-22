"İncinmişsin" videosuyla ünlenen fenomenden acı haber

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Konya'da yaşayan 42 yaşındaki fenomen, "Okumuş kadın, incinmişsin dedi" videosuyla tanındı.

“Okumuş kadın, incinmişsin dedi” videosuyla Türkiye gündeminde yer edinen ve ‘Hasan Abi’ lakabıyla tanınan fenomenin, Konya’daki 6. Organize Sanayi Bölgesi’nde bir kamyon içerisinde cansız bedeni bulundu.

POLİS İNCELEME BAŞLATTI

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Çevrede geniş güvenlik önlemi alınırken, polis ekipleri tarafından olayla ilgili inceleme başlatıldı.