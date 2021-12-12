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    İngiltere, göçmenlerin ölümüne neden olan botları paylaştı

    Fransa'dan Manş Denizi'ni geçerek İngiltere'ye sığınmak isteyen göçmenlerin bindiği botların bantla yapıştırıldığı görüntüler, NCA tarafından yayınlandı.
    • DHA
    • 12.12.2021 - 14:07
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    İngiltere, göçmenlerin ölümüne neden olan botları paylaştı

    Dünyanın birçok noktasından düzensiz göçmenler, daha iyi bir yaşam hayaliyle tehlikeli yöntemler seçerek farklı ülkelere gitmek istiyor.

    Gelişmiş ülkelere yapılan göçlere yönelik araştırmalar da sürüyor.

    İngiltere Ulusal Suç Ajansı (NCA), ülkelerine göç eden mültecilerin kullandıkları yöntemlere ilişkin araştırma yaptı.

    NCA, Fransa’dan Manş Denizi’ni geçerek İngiltere’ye sığınmak isteyen, düzensiz göçmenlerin kullanmak zorunda kaldığı son derece tehlikeli botların görsellerini paylaştı.

    İNSAN KAÇAKÇILARI, SIĞINMACILARI ÖLÜME İTİYOR

    NCA, bu deniz araçlarının insan kaçakçıları tarafından sığınmacılar için üretilen ‘ölüm tuzakları’ olduğunu vurguladı.

    İngiltere, göçmenlerin ölümüne neden olan botları paylaştı #1

    TEHLİKELİ BOTLAR YAYINLANDI

    NCA, insan kaçakçılarının düzensiz göçmenleri bindirdiği tehlikeli botların görsellerini paylaştı. Fransa’dan Manş Denizi’ni geçerek İngiltere’ye sığınmak isteyen düzensiz göçmenlerin bindirildiği botların altlarının, ince tahtadan yapılma olduğu ve deniz aracı olarak kullanılmasının son derece tehlikeli olduğu vurgulandı.

    İngiltere, göçmenlerin ölümüne neden olan botları paylaştı #2

    KOLİ BANTLARIYLA TUTTURULAN BOTLAR

    Yetkililer, sergilenen botlardan birinin tabanında kullanılan ince tahtanın ağırlığa dayanamayıp su aldığını, botun bazı yerlerinin koli bandıyla tutturulduğunu ve içindeki 27 kişinin boğularak hayatını kaybettiği belirtti.

    "ÖZEL OLARAK ÜRETİLDİĞİNE İNANILIYOR"

    NCA açıklamasında, "Son aylarda, bazen 10 metre uzunluğa kadar olan daha büyük şişme botların kullanılmasına yönelik bir eğilim görüldü. NCA, bu büyük gri veya siyah markasız araçların çoğunun ticari kullanımının çok az olduğuna veya hiç olmadığına ve insan kaçakçıları için özel olarak üretildiğine inanıyor." dendi.

    İngiltere, göçmenlerin ölümüne neden olan botları paylaştı #3

    İngiltere, göçmenlerin ölümüne neden olan botları paylaştı #4

    İngiltere, göçmenlerin ölümüne neden olan botları paylaştı #5

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