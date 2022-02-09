İngiltere’den gelip cinayet işledi

Borç nedeniyle tartıştığı genci tabancayla vurarak öldüren katil zanlısının çalıştığı İngiltere'den geçici olarak Türkiye'ye geldiği belirtildi.

Çalıştığı İngiltere'den bir süre önce Kayseri’nin Pınarbaşı ilçesine gelen M.A. ile Ahmet Özkan (28) arasında, iddiaya göre, borç nedeniyle tartışma çıktı.

Kavgaya dönüşen olayda M.A., belinden çıkardığı tabancayla Özkan'a ateş etti.

BAŞINA DARBE ALDI, ÖLDÜ

Arbede sırasında başından darbe alan M.A. da yaralandı.

Komşuların ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, yaptığı kontrolde Ahmet Özkan'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

TEDAVİSİNİN ARDINDAN GÖZALTINA ALINDI

Özkan'ın cansız bedeni, otopsi için Kayseri Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Yaralanan M.A. ise hastanede tedavi edilip, polis ekiplerince gözaltına alındı.

Soruşturma sürüyor.