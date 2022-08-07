İngiltere'den tatile gelen Düzceli, arıların sokması sonucu öldü

İngiltere’den memleketi Akçakoca'ya yaz tatiline gelen Basri Alagöz, arıların sokması sonucu hayatını kaybetti.

İngiltere’de çalışan 53 yaşındaki Basri Alagöz, memleketi olan Düzce'nin Akçakoca ilçesine bağlı Karatavuk köyüne yaz tatili için geldi.

Basri Alagöz, evinin bahçesinde zaman geçirirken arıların saldırısına uğradı.

Haber verilmesi üzerine Akçakoca Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Alagöz, buradan Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Hastanesi’ne sevk edildi.

Basri Alagöz öldü

Basri Alagöz hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

DHA'nın haberine göre; Alagöz’ün cenazesi bugün Karatavuk köyü mezarlığında toprağa verildi.