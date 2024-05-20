İnşaat kazısında elleri ve ayakları bağlı kadın cesedi bulundu Sakarya'da inşaatın temel kazısı yapıldığı esnada ceset bulundu. Kepçe operatörünün cesedi fark etmesi üzerine bölgeye ekipler sevk edildi.

İHA

Sakarya’nın Karasu ilçesi Aşağı Aziziye Mahallesi Ankara Caddesi üzerinde meydana gelen olayda, TOKİ konutları mevkiinde bir inşaatın temel kazısı yapıldığı esnasında kepçe operatörü, bir ceset fark etti.

Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi.

Elleri ve ayakları bağlı kadın cesedi bulundu

Olay yerine ulaşan polis ve savcı ekiplerince yapılan incelemeler neticesinde elleri ve ayakları bağlı şekilde bulunan cesedin, bir kadına ait olduğu değerlendiriliyor.

Olaya ilişkin incelemeler sürüyor.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)