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Interpol tarafından kırmızı bültenle aranan suçlu İzmir'de yakalandı

Interpol tarafından kırmızı bültenle aranan suçlu İzmir'de yakalandı Avrupa ülkelerinde ikamet izni vaadiyle insanları dolandıran uluslararası bir şebekenin üyesi olan ve Interpol tarafından kırmızı bültenle aranan Masoomeh Taheri, İzmir polisi tarafından gerçekleştirilen operasyonla yakalandı.