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    Sınır ötesi operasyonlarda 3 terörist öldürüldü

    Milli Savunma Bakanlığı, Suriye ve Irak'ın kuzeyinde gerçekleştirilen operasyonlarda 3 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
    • İHA
    • 16.12.2021 - 11:34
    • Güncelleme : 16.12.2021 - 11:58
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    Sınır ötesi operasyonlarda 3 terörist öldürüldü

    Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), terör örgütü PKK'ya yönelik çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

    Irak'ın kuzeyindeki Mehmetçiklerimiz, PKK karşısındaki verdiği mücadelede 3 PKK'lı teröristi etkisiz hale getirdi.

    Milli Savunma Bakanlığı sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

    "IRAK'IN KUZEYİNDE 1 PKK'LI ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ"

    Milli Savunma Bakanlığı açıklamasında, "Türk Silahlı Kuvvetleri ve Millî İstihbarat Teşkilatının koordineli çalışması sonucu Irak'ın kuzeyindeki Haftanin bölgesinde tespit edilen 1 PKK’lı terörist SİHA operasyonu ile etkisiz hâle getirildi."

    "SURİYE'NİN KUZEYİNDE 2 PKK'LI ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ"

    "Suriye'nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesine yinelik saldırı hazırlığında olduğu belirlenen 2 PKK'lı Kahraman Komandolarımız tarafından öldürüldü."

    Sınır ötesi operasyonlarda 3 terörist öldürüldü #1

     

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