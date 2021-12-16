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Sınır ötesi operasyonlarda 3 terörist öldürüldü
Milli Savunma Bakanlığı, Suriye ve Irak'ın kuzeyinde gerçekleştirilen operasyonlarda 3 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
- İHA
- 16.12.2021 - 11:34
- Güncelleme : 16.12.2021 - 11:58
Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), terör örgütü PKK'ya yönelik çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.
Irak'ın kuzeyindeki Mehmetçiklerimiz, PKK karşısındaki verdiği mücadelede 3 PKK'lı teröristi etkisiz hale getirdi.
Milli Savunma Bakanlığı sosyal medya hesabından açıklama yaptı.
"IRAK'IN KUZEYİNDE 1 PKK'LI ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ"
Milli Savunma Bakanlığı açıklamasında, "Türk Silahlı Kuvvetleri ve Millî İstihbarat Teşkilatının koordineli çalışması sonucu Irak'ın kuzeyindeki Haftanin bölgesinde tespit edilen 1 PKK’lı terörist SİHA operasyonu ile etkisiz hâle getirildi."
"SURİYE'NİN KUZEYİNDE 2 PKK'LI ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ"
"Suriye'nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesine yinelik saldırı hazırlığında olduğu belirlenen 2 PKK'lı Kahraman Komandolarımız tarafından öldürüldü."