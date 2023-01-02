İran ve Rus uyruklu 4 turist, Denizli’de kayboldu

Dağlık alanda gezdikleri sırada yollarını kaybedip yardım bekleyen 1 İran ve 3 Rusya vatandaşı, o esnada yoldan arabayla geçen vatandaş tarafından şans eseri bulunarak kent merkezine getirildi.

Denizli’nin Pamukkale ilçesine bağlı Kervansaray Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda gezmeye çıkan 1 İran ve 3 Rusya vatandaşı, havanın kararmasıyla birlikte yollarını kaybetti.

Tüm çabalara rağmen dönüş yolunu bulamayan turistler, 112 Acil Çağrı Merkezi’ni arayarak ihbarda bulundu.

İhbar üzerine AFAD ve güvenlik güçleri, harekete geçti.

Yoldan geçen sürücü şans eseri gördü

Üşümeye de başlayan turistler, o esnada yoldan geçen bir aracı fark ederek durdurdu.

İHA'nın haberine göre araca binen turistler, ekiplere kendilerinin başkasını aldığını söyleyerek kent merkezine iniş yaptı.

Burada ekipler tarafından karşılanan yabancı uyruklu vatandaşlar, bilgilendirildikten sonra herkese teşekkür ederek evlerine gitti.