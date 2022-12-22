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    İran'dan uyuşturucu getiren 2 kadın gözaltına alındı

    İran'dan Ankara'ya uyuşturucu getiren İran uyruklu F.I adlı kadın ile kendisini karşılamaya gelen aynı ülke vatandaşı R.N. gözaltına alındı.
    • 22.12.2022 - 17:48
    • Güncelleme : 22.12.2022 - 17:59
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    İran'dan uyuşturucu getiren 2 kadın gözaltına alındı

    Ankara Narkotik Şuçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, ihbar üzerine İran'dan uçakla Ankara'ya gelen F.I.'yı takibe aldı.

    Esenboğa Havalimanı'ndan Ankara Şehirlerarası Terminal İşletmeleri'ne geçen F.I., burada yine İran uyruklu R.N. adlı kadın ile buluştu.

    İki kişi gözaltına alındı

    F.I. ve Eskişehir'de yaşayan ve kendisini karşılamak için Ankara'ya gelen R.N. gözaltına alındı.

    Esrar ve uyuşturucu hap ele geçirildi

    Şüphelilerin valizlerinde yapılan aramada, 1 kilo 300 gram reçine esrar ve 7 uyuşturucu hap ele geçirildi.

    DHA'nın haberine göre, şüpheli kadınların emniyette sorgusu sürüyor.

    İran dan uyuşturucu getiren 2 kadın gözaltına alındı #1

    İran dan uyuşturucu getiren 2 kadın gözaltına alındı #2


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