İran'dan Van'a gelen aracın koltuğuna emdirilmiş metamfetamin bulundu Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekipleri, İran'dan gelen otomobilin koltuklarına emdirilmiş 9,5 kilo metamfetamin ele geçirdi.

DHA

Türkiye'ye giriş yapmak üzere Van Kapıköy Gümrük Kapısı'na gelen araçları risk kriterleri çerçevesinde değerlendirip incelemeye alan Gümrük Muhafaza ekipleri, İran'dan gelen otomobillerden birini şüpheli olarak görüp X-ray taramasına sevk etti.

Aracın tarama görüntülerinde ön ve arka koltuklarda şüpheli yoğunlukların tespit edilmesi üzerine söz konusu araç, detaylı arama için narkotik köpekler eşliğinde arama hangarına alındı.

Köpek tepki verdi

Arama sırasında narkotik köpeklerin otomobile ait koltuklara tepki vermesi üzerine kılıflar kaldırıldı ve süngerlerde beyaz renkli toz maddeler olduğu görüldü.

Emdirilme yoluyla gizlenmeye çalışılan maddelerden alınan numunelerin analiz sonucunda metamfetamin olduğu tespit edildi.

Toplamda 9,5 kilogram metamfetamin ele geçirildi.

2 kişi tutuklandı

Öte yandan, aracı kullanan şüpheli dışında olayla ilişkisi olduğu belirlenen başka bir kişi daha ekiplerce gözaltına alındı. Olayla ilgili Van Cumhuriyet Başsavcılığı'nca soruşturma başlatılırken 2 şüpheli, tutuklanarak cezaevine gönderildi.