İranlı kadından dayak ve dolandırıcılık iddiası

Türkiye üzerinden Fransa'ya gitmek için 3 yıl önce Van'a gelen 51 yaşındaki İranlı, duygusal ilişki yaşadığı bir kişi tarafından 550 bin dolarının çalındığını iddia etti.

İranlı Nasrin Asadiyan Tarakkom (51), 3 yıl önce Türkiye üzerinden Fransa'ya gitmek için Van'a geldi.

Otobüs durağında beklerken yanına gelen Tekin isimli kişi, kendisine yardımcı olmak istediğini söyleyerek, Hamza adındaki arkadaşıyla tanıştırdı.

Tarakkom ile Hamza arasında bir süre sonra duygusal ilişki başladı.

550 bin doları aldı, darbetti

Yaklaşık 7 ay sonra Hamza isimli şüpheli, İranlı kadının 550 bin dolarına (yaklaşık 10 milyon lira) ve pasaportuna el koydu.

Tarakkom, kendisini dövdüğünü, bıçakladığını ve taciz ettiğini iddia ettiği Hamza isimli şüpheliden kurtulmak için iki gün önce İstanbul'a kaçtığını anlattı.

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“Bir caminin lavabosunda yattım”

Nasrin Asadiyan Tarakkom, DHA muhabirine yaptığı açıklamada, “Hamza sevgilim olup, beni kandırdı. Bana ne söylediği hiçbir şeyi yapmadı. Aynı zamanda define işi de yapıyor. Bana 'Sana çek ve senet veririm, hepsine ortak ederim' dedi. Bana para, araba, yeşil pasaport vereceğini söyledi. Çok söz verdi fakat hiçbiri olmadı. Arkadaşlarının hepsi 'Hamza iyi bir insandır, ona güvenebilirsin' diyordu ancak, 2 yıl önce 550 bin dolarımı aldı. Kafelerde, lokantalarda yatıyorum. Bir caminin lavabosunda yattım.” dedi.

“Beni bu zalimlerden kurtarın"

Tacize uğradığını, Hamza isimli şüphelinin burnunu kırdığını söyleyen Tarakkom, şikayetçi olduğunu ama onun suçlamaları kabul etmediğini söyledi.

Tarakkom, birkaç gün önce yeni pasaport çıkartarak İstanbul'a geldiğini belirterek, “Ailemin İran'dan yolladığı parayla geldim. Beni bu zalimlerden kurtarın. İnşallah Fransa'ya gideceğim. Yardım istediğim herkes rahatsız etti beni. Bir tek şu an sığındığım lokantadaki insanlar yardımcı oldu.” dedi.

“Bana silah doğrulttu”

Tarakkom, Hamza isimli kişinin psikolojisini bozduğunu ifade ederek, “Van'a 3 yıl önce geldiğimde pasaportum ve param vardı. Ne zaman geri istemesem bana silah doğrulttu.” dedi.