İrem Ay, işkence görüntülerini sosyal medyada yayınladı

İnternet için içerikler üreten İrem Ay adlı genç bir kadın, boşandığı eşinden gördüğü şiddeti itiraf etti ve fotoğraf paylaştı. Genç kadın “Adalet kararını verecek” diyerek yardım istedi.

Kadına yönelik şiddet olaylarının önü bir türlü kesilemiyor…

Türkiye, geceden beri sosyal medyadan yayınlanan dehşet verici bir olayın şokunu yaşıyor…

İnternet için içerikler üreten İrem Ay adlı genç bir kadın, ayrıldığı eşi Berkay Saner tarafından işkenceye uğradığı öne sürerek, Instagram hesabından kan donduran fotoğraflar yayınladı.

BAYGIN HALDE BAŞINDA SELFİE ÇEKTİ

Eski eşinin sistematik olarak psikolojik ve fiziki şiddet uyguladığını aktaran genç kadının yayınladığı fotoğraflardan birinde Berkay Saner'in kesici bir aletle yaraladığı Ay'ın başında beklediği görülüyor.

Bir başka fotoğraf ise Berkay Saner'i darp sonrası yerde baygın yatan İrem Ay'ın başında gülerek selfie çekerken yansıtıyor.

“ACI ÇEKMEK NE DEMEKMİŞ ASIL ŞİMDİ ANLIYORUM”

İrem Ay, yaşadığı işkence dolu günleri şu sözlerle ifade etti:

“Ben susarsam, 'susma ve korkma' dediğim her kadın sindirilir ve susar. Korkmuyorum. Başkasının başına gelince ses çıkarmak kolayken kendi başına gelince utanıyor ve geri duruyorsun. Utanması gereken sen değilsin. Şiddetin her türlüsüne hayır. Bir de üstüne gülümseyerek selfie çekilenine. Acı çekmek ne demekmiş asıl şimdi anlıyorum. Acı çekmek bayılana kadar dayak yemek değildi. Ayaktaki cam kesiğine eczanede dikiş attırmak değildi. Asıl acı, kalbi baştan aşağı sancılara boğan, insanı sırrını kimselere anlatamadan ölmeyi arzulatan bir şeydi. Bak bana korkmuyorum. Her şey bilinecek adalet kararını verecek. Beni ağlarken göremeyeceksiniz. Ağlamayacağım.”

ANNESİ DE CİNAYETE KURBAN GİTTİ

Sosyal medyada büyük infial yaratan görüntülerin ardından binlerce kullanıcı, İrem'e destek mesajları atarken, Berkay Saner'e tepki gösterdi.

Ayrıca bir yarışma programı ile tanınan İrem'in kız kardeşi Dilan Ay da “Annemi kurban ettim ama kardeşimi etmeyeceğim” paylaşımı yaparak adalet çağrısında bulundu.

“ANNEMİ KURBAN ETTİM AMA KARDEŞİMİ ETMEYECEĞİM”

Dilan Ay, şunları yazdı:

“Kardeşimi güçsüz ve yalnız sanarak hastalık/sapkınlık dolu fikirlerinizle uyguladığınız her davranışın cezasını yargıda çekeceksiniz. Biz utanmıyoruz yaşadıklarımızdan. Siz yaşattıklarınızdan utanın. Susmayacağız! Bana günlerdir kardeşimin neden hesabını kapattığını soruyordunuz. Cevabını şimdi vereyim; kendine gelmeye çalışıyordu. Artık eski eşi olan Berkay Saner tarafından uğradığı tüm fiziksel ve psikolojik şiddetin hesabını soracağız. Zamanında annemi boğarak öldüren katili de paylaşmaya utanmıştım. Sanki benim bir ayıbım varmış gibi. Artık hiçbir şeyden korkmuyorum. İnceldiği yerden kopsun. Annemi kurban ettim ama kardeşimi etmeyeceğim. Herkes bunu böyle bilsin.”

“YAPTIKLARINIZI NORMALLEŞTİREMEYECEKSİNİZ”

Bir açıklama daha yayınlayan Dilan Ay, şunları yazdı:

“Yaptıklarınızı normalleştiremeyeceksiniz! Paranıza ve soyadınıza güvenerek bizi sindiremeyeceksiniz! Morluklar, kanlar içinde yerde yatan insan sizin kızınız olsa böyle örtbas eder miydiniz Sevgi Saner-Ayhan Saner-Berkay Saner-Burcu Saner? Tek tek bilecekler isminizi. Bu kızların arkasında nasılsa kimse yok diye mi kafanız rahattı? Biz sizin ayıplarınızı birbirimize bile anlatamazken siz bir yenisini eklemekten keyif mi aldınız? İrem evlendiği günden beri Berkay’ı tedavi ettirmek için uğraştı. Bütün sapkınlıklarına beni bile dahil etmeden göğüs germeye çalıştı. Siz öyle yüzsüzsünüz ki utanıp arlanmak bir kenara üzerine hesap sorarsınız. Ama bu sefer öyle olmayacak! Biz soracağız bu 4 yılın hesabını. Şantajlarla, baskılarla yanında tutup susturduğunuz kardeşimin hesabını ben soracağım! Bodrum, Miami, İstanbul fark etmez nereye giderseniz gidin ayıbınız vurulacak yüzünüze.”