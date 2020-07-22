Irkçı Alman, Azerbaycan vatandaşının arabasını kundakladı

Müşterilere rahatsızlık verdiği gerekçesi ile iş yerinden çıkartılmak istenen Alman, ırkçı söylemlerde bulunduğu mekan sahibinin arabasını yaktı.

Almanya’nın Köln kentinde yaşayan ve bir büfe işleten Azerbaycan vatandaşı Vugar Askerov’un aracı, ırkçı söylemlerde bulunan bir Alman tarafından yakıldı.

Vugar Askerov yaptığı açıklamada saldırganın iş yerinde diğer müşterileri rahatsız ettiğini belirtti.

Bunun üzerine şahıstan dışarı çıkmasını rica ettiğini belirten Askerov, “Bundan rahatsız oldu, beni tehdit etmeye başladı. Bana ‘sen kim oluyorsun da beni Almanya’dan kovuyorsun dedi.” ifadelerini kullandı.

"BÜTÜN YABANCILARA KÜFRETTİ"

Askerov açıklamalarınaşu sözlerle devam etti:

“Dışarı çıktı, yan taraftaki kahvenin önünde de insanlar vardı ve bütün yabancılara hepiniz ülkenize dönün diyerek küfürler etti, tehdit etti.” şeklinde konuştu.

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IRKÇI SÖYLEMLERDE BULUNDU

Saldırganı sakinleştirmeye çalıştıklarını fakat başarılı olamadıklarını söyleyen Askerov, “Otobüs şoförü polis çağırmak zorunda kaldı. Gelen polislerin yanında da aynı şeyleri yaptı. ‘Bu Azerbaycanlıdır Azerbaycan’a geri dönmelidir. Yabancılar geri dönmelidir, burada kalmamaları lazım. Bizim ülkemizde bize yasak koyuyorlar’ dedi.” diye konuştu.

"DUVARLARA YAZILAR YAZDI"

Polislerin buna rağmen bir şey yapmadıklarını belirten Askerov, “Bu sefer de gelip iş yerinin duvarına ‘Nazi Domuzları’ yazıp ok çiziyor. Bunun için yine polis çağırdım. Görüntüleri gösterdim. Yasak koymama rağmen gelip buraya yazıyor dedim. Biz bir şey yaparız diyorlar ama yapmıyorlar.” dedi.

"ARACIN CAMLARINI KIRDI"

Saldırganın bir hafta önce hazırlıklı bir şekilde arabayı kundakladığını söyleyen Askerov, “Hazırlıklı geliyor çantasında benzinle, iki şişe birisinde benzin diğeri boş onunla arabanın camlarını kırıyor. Yanında geçen vatandaşlarda hiçbir tepki vermiyor. Durdurabilirlerdi fakat durdurmuyorlar.” diye konuştu.

"MAKSADI DÜKKANI YAKMAKTI, ARABADAN BAŞLIYOR"

Irkçı saldırganın daha sonra bezin döküp arabayı yaktığını söyleyen Askerov, “Daha öncede ben burayı mahvedeceğim diyordu. Maksadı dükkanı yakmaktı. Arabadan başlıyor çünkü araba yanarsa dükkanda yanar. Polise görüntüleri verdik, neticede hiçbir şey yok bekliyoruz. Adam devletten geçiniyorsa zararımızı ödemeyeceğini söylediler. Bekliyoruz şuanda mağduruz.” dedi.

"YABANCI DÜŞMANI"

Saldırganın yabancı düşmanı olduğunu söyleyen Askerov, “Polisin yanında bile yabancı düşmanlığı açıkça belliydi itiraf etti, polis şahittir.” diyerek sözlerine son verdi.