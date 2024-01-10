İş başvurusu yapan genç avukata telefonda taciz Elazığ'da Ankara Barosu'nun sitesine iş başvurusu yapan genç kız, kendisinin avukat olduğunu iddia eden şahıs tarafından telefonda tacize uğradı.

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ensonhaber.com

İş ararken sözlü tacize uğradı. Hukukçu olduğunu iddia eden şahıs, genç avukata cinsel içerikli sorular yöneltti.

Elazığ'da yaşayan stajyer avukat, Ankara Barosu'nun internet sitesine iş aradığını belirten bir ilan bıraktı. İsminin Ahmet olduğunu söyleyen ve avukat olduğunu iddia eden kişi, ısrarla kendisine hukuk dışı ve cinsel içerikli sorular sordu.

"Nasıl giyindiğimi sordu, hukukla ilgili hiçbir şey konuşmadı"

Genç kız, yaşadıklarını şöyle anlattı:

İş ortamında nasıl giyindiğimi, şehir dışında duruşmalarımız olduğunda beraber gidebileceğimizi, kendisinin evli olduğunu, eşiyle akşam yemeklerine katılıp katılamayacağımı sordu.



Ben de bu durumdan şüphelendeim ve sonrasında kendisini engelledim.

Tacizci telefonunu açmadı

Show Haber'in ulaşmaya çalıştığı sözde avukatın telefonu yanıt vermedi. Mağdur kadının avukat arkadaşı, şahsın bulunması halinde TCK'nın konuyla ilgili 105. maddesine göre 3 aydan 2 yıla kadar hapis cezasıyla yargılanacağını söyledi.