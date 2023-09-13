İş kazası konusunda uyardığı makinede kaza geçirip hayatını kaybetti

İHA

Afyonkarahisar'da yürekleri dağlayan bir kaza yaşandı.

Işıklar beldesindeki bir tuğla fabrikasında makinelerde yaşanabilecek iş kazalarına dikkat çekmek isteyen 22 yaşındaki Hüseyin Pirinççi isimli genç video çekerek sosyal medya hesaplarından paylaştı.

Pirinççi video çektikten 2 gün sonra dün gece uyarılarda bulunduğu aynı makineye bacağını kaptırarak ağır yaralandı.

Kurtarılamadı

Hastaneye kaldırılan genç kurtarılmayarak sabaha karşı yaşamını yitirdi.

Pirinççi Karaaslan köyünde toprağa verilecek.

"Kafanızı Paris’ten, bedeninizi bizim köyden toplarlar"

Pirinççi yayınladığı videosunda şu uyarılarda bulunmuştu:

Arkadaşlar şu düğmeleri görüyorsunuz değil mi? Bunları bastığınız zaman kafanızı Paris’ten, bedeninizi bizim köyden toplarlar.