Petrol
94.71
0.98%
Euro
18.6363
-0.71%
Dolar
18.6138
0.03%
Altın
992.3
-0.31%
Borsa
3945
-0.78%
Bitcoin
388.537
0.98%
BTXN Coin
10.63
0.47%
Bitexen
19ºC
İstanbul
Çoğunlukla güneşli 19 C

    İskenderun’da karaya oturan gemi 7,5 ay sonra yüzdürüldü

    İskenderun Körfezi'nde fırtına nedeniyle karaya oturan yük gemisinin su alan makine dairesinde yürütülen kaynak ve su tahliye işlemleri tamamlandı. Gemi, yüzer duruma getirildi.
    • 27.10.2022 - 16:12
    • Güncelleme : 27.10.2022 - 16:15
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    İskenderun’da karaya oturan gemi 7,5 ay sonra yüzdürüldü

    Hatay’ın İskenderun ilçesinde körfeze demirlenen, Gabon bayraklı yük gemisi “Moraz” 11 Mart günü fırtına nedeniyle halat kopararak sürüklendi, karaya oturdu.

    Bakım ve onarımı tamamlandı

    Günler süren çalışmanın ardından geminin su alan yerlerinin bakım ve onarımı tamamlandı.

    Söküm için İzmir’e götürülecek

    DHA’nın haberine göre 125 metre uzunluğunda, 20 metre genişliğindeki Moraz'ın yüzdürülmesinin ardından söküm için İzmir Aliağa'ya götürüleceği öğrenildi.

    İskenderun Körfezi'nde karaya oturan gemi yüzdürülerek İzmir'e götürülecek VİDEO

    İskenderun’da karaya oturan gemi 7,5 ay sonra yüzdürüldü #1

    İskenderun’da karaya oturan gemi 7,5 ay sonra yüzdürüldü #2

    İskenderun’da karaya oturan gemi 7,5 ay sonra yüzdürüldü #3

    İskenderun’da karaya oturan gemi 7,5 ay sonra yüzdürüldü #4

    İskenderun’da karaya oturan gemi 7,5 ay sonra yüzdürüldü #5

    İskenderun’da karaya oturan gemi 7,5 ay sonra yüzdürüldü #6


    Elon Musk elinde lavaboyla Twitter Genel Merkezi'ne girdi
    Dünya

    Elon Musk elinde lavaboyla Twitter Genel Merkezi'ne girdi

    Türk kadını şoke edici bir yatırım sistem buldu!
    Advertorial

    Türk kadını şoke edici bir yatırım sistem buldu!

    Mersin'de suç çetesine film gibi operasyon: 5 gözaltı
    İç Haber

    Mersin'de suç çetesine film gibi operasyon: 5 gözaltı

    Görüş Bildir