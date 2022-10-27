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- İskenderun’da karaya oturan gemi 7,5 ay sonra yüzdürüldü
İskenderun’da karaya oturan gemi 7,5 ay sonra yüzdürüldü
İskenderun Körfezi'nde fırtına nedeniyle karaya oturan yük gemisinin su alan makine dairesinde yürütülen kaynak ve su tahliye işlemleri tamamlandı. Gemi, yüzer duruma getirildi.
- 27.10.2022 - 16:12
- Güncelleme : 27.10.2022 - 16:15
Hatay’ın İskenderun ilçesinde körfeze demirlenen, Gabon bayraklı yük gemisi “Moraz” 11 Mart günü fırtına nedeniyle halat kopararak sürüklendi, karaya oturdu.
Bakım ve onarımı tamamlandı
Günler süren çalışmanın ardından geminin su alan yerlerinin bakım ve onarımı tamamlandı.
Söküm için İzmir’e götürülecek
DHA’nın haberine göre 125 metre uzunluğunda, 20 metre genişliğindeki Moraz'ın yüzdürülmesinin ardından söküm için İzmir Aliağa'ya götürüleceği öğrenildi.
İskenderun Körfezi'nde karaya oturan gemi yüzdürülerek İzmir'e götürülecek VİDEO