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Isparta Belediye Başkanı'nın kızı son yolculuğuna uğurlandı

Isparta Belediye Başkanı'nın kızı son yolculuğuna uğurlandı Isparta'da bir buçuk yıl önce attan düşerek beyin kanaması geçiren ve dün hayatını kaybeden Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen'in kızı Mürüvvet Başdeğirmen Isparta'da son yolculuğuna uğurlandı. Cenaze töreninde Başkan Başdeğirmen ve eşi Şadiye Başdeğirmen gözyaşlarına hakim olamadı.