Isparta feci kaza: Kafa kafaya çarpıştılar Isparta-Konya karayolunda iki otomobilin çarpıştığı kazada Mısır uyruklu 1 kişi hayatını kaybederken, 1'i Çin ve 3'ü Mısır uyruklu 4 kişi de yaralandı.

İHA

Isparta-Konya karayolunda Çin Halk Cumhuriyeti vatandaşı C.Y. idaresindeki otomobil, Konya istikametine seyir halinde iken karşı şeritten gelen Mısır uyruklu M.H.R.İ.E.'nin kullandığı otomobille çarpıştı.

Kazada M.H.R.İ.E. isimli sürücü ve aynı araçta bulunan M.S.H.B., A.M.S.A., F.M.S.A. ile diğer otomobilin sürücüsü C.Y. yaralandı.

Hastanede hayatını kaybetti

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından Gelendost Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan M.S.H.B., yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Jandarma ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlattı.